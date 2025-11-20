Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor!

Neuss / Dormagen (ots)

Am Mittwoch (19.11.) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Preußenstraße in Neuss. Zwischen circa 15 Uhr und 19 Uhr zerstörten Unbekannte eine Fensterscheibe und gelangten so in das Haus. Die mutmaßlichen Einbrecher entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Brieftasche.

Unbekannte versuchten am Mittwoch in der Zeit von 12 Uhr auf 12:30 Uhr in eine Wohnung an der Elsa-Brändström-Straße in Dormagen zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Haustür beschädigt. Das Vorhaben scheiterte.

Am Nußbaumweg in Neuss versuchten am Mittwoch, gegen 18:40 Uhr, zwei unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sie eine Terrassentür aufzuhebeln. Ein Zeuge bemerkte die mutmaßlichen Einbrecher und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten diese in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später bemerkte eine Nachbarin, dass ein weiteres Haus am Nußbaumweg angegangen wurde. In der Zeit von Dienstag (18.11.), circa 11 Uhr auf Mittwoch, circa 21:30 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

