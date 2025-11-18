Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Am Dienstag (18.11.), gegen 7:30 Uhr, kam es in der Nähe des Bahnhofs Neuss-Norf zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Neusser war mit seinem schwarzen E-Scooter auf der Straße in dem Bereich des Bahnhofs unterwegs.

Nach ersten Ermittlungen soll es hierbei zu einer Kollision mit einem unbekannten Fahrzeug gekommen sein, wobei der Neusser von seinem E-Scooter stürzte.

Der 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Der unbekannte Fahrzeugführer setze seine Fahrt fort.

Die Polizei fragt: Wer hat einen Verkehrsunfall im Bereich des Bahnhofs Neuss-Norf gesehen und kann Angaben zu dem Unfall sowie dem flüchtigen Fahrzeugführer machen? Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

