Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin tritt auf Fahrbahn

Meerbusch (ots)

Am Montag (17.11.), gegen 12:55 Uhr, befuhr eine 39-jährige Meerbuscherin mit ihrem Fahrzeug die Moerser Straße in Fahrtrichtung Neuss. Nach ersten Erkenntnissen trat plötzlich eine 22-jährige Meerbuscherin von rechts auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte die Fußgängerin.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die 22-jährige zu Boden und verletzte sich schwer.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Moerser Straße beidseitig gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

