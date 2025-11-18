Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Fußgängerin tritt auf Fahrbahn
Meerbusch (ots)
Am Montag (17.11.), gegen 12:55 Uhr, befuhr eine 39-jährige Meerbuscherin mit ihrem Fahrzeug die Moerser Straße in Fahrtrichtung Neuss. Nach ersten Erkenntnissen trat plötzlich eine 22-jährige Meerbuscherin von rechts auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte die Fußgängerin.
Bei dem Zusammenstoß stürzte die 22-jährige zu Boden und verletzte sich schwer.
Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Während der Unfallaufnahme wurde die Moerser Straße beidseitig gesperrt.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.
