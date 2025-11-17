PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Neuss - Tatverdächtige flüchtig

POL-NE: Versuchter Einbruch in Neuss - Tatverdächtige flüchtig
  • Bild-Infos
  • Download

Neuss (ots)

Am Holunderweg in Neuss klingelte es am Samstag (15.11.), gegen 12:10 Uhr, an der Tür eines Einfamilienhauses. Kurze Zeit später konnte eine Zeugin beobachten, wie sich drei unbekannte Personen vor einem Fenster aufhielten und einer davon versuchten dieses aufzuhebeln. Als die Dame auf sich aufmerksam machte, flüchteten die drei Tatverdächtigen mit einem weißen Audi RS3 in Richtung Wacholderweg.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:01

    POL-NE: Ermittler suchen Unfallort

    Neuss (ots) - Am Dienstag (11.11.), gegen 08:40 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem liegengebliebenen Fahrzeug auf der Kaarster Straße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verwirrt wirkenden 86 Jahre alten Mann aus Neuss und seinen unfallbeschädigten weißen Mercedes. Der Senior konnte die Herkunft der Schäden nicht erklären. Unter anderem ist die rechte Fahrzeugfront verkratzt und die rechte Vorderachse vermutlich gebrochen. Ermittler konnten die Schäden ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:57

    POL-NE: Unbekannter Mann raubt pinkes Mobiltelefon - Wer kann Hinweise geben?

    Grevenbroich (ots) - Einer 34 Jahre alten Frau aus Grevenbroich wurde am Freitag (14.11.), gegen 05:50 Uhr, auf dem Wirtschaftsweg "Im Heidchenfeld" das Mobiltelefon geraubt. Der Täter entfernte sich nach der Tat in Richtung Jakobus-Schule Neukirchen. Die Grevenbroicherin war mit ihrem Fahrrad in Richtung Viehstraße unterwegs. Etwa in der Mitte des Wirtschaftsweges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren