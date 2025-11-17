Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Neuss - Tatverdächtige flüchtig

Neuss (ots)

Am Holunderweg in Neuss klingelte es am Samstag (15.11.), gegen 12:10 Uhr, an der Tür eines Einfamilienhauses. Kurze Zeit später konnte eine Zeugin beobachten, wie sich drei unbekannte Personen vor einem Fenster aufhielten und einer davon versuchten dieses aufzuhebeln. Als die Dame auf sich aufmerksam machte, flüchteten die drei Tatverdächtigen mit einem weißen Audi RS3 in Richtung Wacholderweg.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

