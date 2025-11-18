PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall in Rommerskirchen

Rommerskirchen (ots)

Am Montag (17.11.), gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Rommerskirchener mit seinem Auto die Vanikumer Straße. Nach ersten Erkenntnissen bremste der 53-Jährige auf Höhe der Rheinstraße, da er beabsichtigte links abzubiegen. Ein 33-jähriger Kölner, welcher sich hinter dem Fahrzeug befand, fuhr dem Pkw auf und es kam zu einer Kollision.

Der Rommerskirchener sowie der Kölner wurden leicht verletzt.

Das Fahrzeug des Kölners wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme erlangte die Polizei Kenntnis darüber, dass der 33-Jährige möglicherweise Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein vor Ort durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei appelliert: Drogenkonsum führt zu deutlichen Beeinträchtigungen der optischen und akustischen Wahrnehmung sowie des Reaktions- und Konzentrationsvermögens. Daher ist es verboten, unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug zu führen. Drogenkonsumenten gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch Freunde und Familienangehörige, die bei ihnen im Auto mitfahren, und alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:01

    POL-NE: Ermittler suchen Unfallort

    Neuss (ots) - Am Dienstag (11.11.), gegen 08:40 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem liegengebliebenen Fahrzeug auf der Kaarster Straße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verwirrt wirkenden 86 Jahre alten Mann aus Neuss und seinen unfallbeschädigten weißen Mercedes. Der Senior konnte die Herkunft der Schäden nicht erklären. Unter anderem ist die rechte Fahrzeugfront verkratzt und die rechte Vorderachse vermutlich gebrochen. Ermittler konnten die Schäden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren