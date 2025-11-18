Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungsbrand in Jüchen fordert zwei Leichtverletzte

Jüchen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen stand am Montag (17.11.), gegen 16:45 Uhr, eine Wohnung an der Lindenstraße in Neuenhoven in Vollbrand. Zwei Personen wurden bei dem Geschehen leicht verletzt.

Der 50-jährige Mieter der Wohnung bemerkte den Brand bei seiner Rückkehr nach Hause und versuchte zunächst mit einem Pulverlöscher, das Feuer zu bekämpfen.

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Jüchen und Grevenbroich brachten den Mann ins Freie und löschten die Flammen. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Durch Rauchgase haben der 50-Jährige sowie ein 43 Jahre alter Bewohner einer darüberliegenden Wohnung leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte versorgten die Männer vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen ist mutmaßlich ein technischer Defekt brandursächlich. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

