POL-NE: Brand in Horrem - Ermittler suchen Zeugen

Dormagen (ots)

Am Dienstag (18.11.), gegen 01:30 Uhr, sind an der Heesenstraße in Horrem aus bislang unbekannten Gründen eine Mülltonne, Sperrmüll und ein Auto in Vollbrand geraten. Zwei weitere Fahrzeuge und ein Baum wurden durch das Feuer und die dabei entstehende Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt.

Ein Anwohner hatte den Brand in der Nacht von seinem Balkon aus bemerkt und den Notruf 112 verständigt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Dormagen löschten die Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist mutmaßlich Brandstiftung ursächlich. Das Feuer war im Bereich des Müllplatzes ausgebrochen und hatte auf einen danebenstehenden Toyota Avensis übergegriffen. Zwei weitere parkende Fahrzeuge, ein Hyundai Tucson und ein Ford Fiesta, waren ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

