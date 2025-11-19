Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Meerbusch und ein versuchter Einbruch in Neuss

Meerbusch / Neuss (ots)

Am Dienstag (18.11.) kam es an der Straße "Alter Kirchweg" in Meerbusch zu einem Einbruch. In der Zeit von circa 14 Uhr auf 19:15 Uhr hebelten Unbekannte eine Tür einer Wohnung auf und entwendeten Schmuck.

Ebenfalls in Meerbusch an der Kantstraße kam es am Dienstag zu einem Einbruch in eine Wohnung. Mutmaßliche Einbrecher hebelten zwischen 14:10 Uhr und 19:40 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck entwendet.

Zwischen Montag (17.11.), circa 18 Uhr, auf Dienstag, circa 9:30 Uhr kam es in Meerbusch zu einem versuchten Einbruch in ein Haus an der Ahornstraße. Die Unbekannten versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch.

Auch an der Loerickstraße in Neuss versuchten Unbekannte von Montag, circa 20:15 Uhr auf Dienstag, circa 11 Uhr, durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Haus zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Sie wollen sich auch gegen ungebetene Gäste schützen? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten vom Einbruchsschutz der polizeilichen Kriminalprävention. Diese stehen Ihnen sowohl am Telefon als auch persönlich in Ihren eigenen Wänden zur Beratung zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell