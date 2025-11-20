Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Ein 63 Jahre alter Mann aus Neuss hat sich am Mittwoch (19.11.), gegen 14:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall am Markt schwer verletzt. Der Radfahrer war im Bereich der Straßenbahnschienen ohne Beteiligung Dritter gestürzt.

Rettungskräfte transportierten den Neusser zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, wurde ihm dort zudem eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell