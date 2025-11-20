Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt
Neuss (ots)
Ein 63 Jahre alter Mann aus Neuss hat sich am Mittwoch (19.11.), gegen 14:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall am Markt schwer verletzt. Der Radfahrer war im Bereich der Straßenbahnschienen ohne Beteiligung Dritter gestürzt.
Rettungskräfte transportierten den Neusser zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, wurde ihm dort zudem eine Blutprobe entnommen.
Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell