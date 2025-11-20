PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Messerangriff vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Rhein-Kreis Neuss

29-jähriger Syrer sticht auf 20-jährigen Syrer ein, verletzt ihn schwer und wird von Polizei festgenommen.

Gegen 21:30 Uhr erhielt die Polizei am Mittwoch (19.11.) Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung Nahe der ZUE in Neuss. Vor Ort konnten die Beamten das 20-jährige Opfer und den Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen, antreffen. Nach ersten Ermittlungen gerieten die beiden Männer in einen Streit, Hintergründe hierzu sind Bestandteil der Ermittlungen. Während des Streites stach der Ältere auf den Jüngeren ein und verletzte ihn im Bauchbereich. Das Opfer wurde sogleich durch herbeigerufene Rettungskräfte versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Einsatzzeitpunkt bestand für den Verletzten Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch den Sicherheitsdienst der ZUE festgehalten und an die Polizei übergeben werden. Er wurde festgenommen und wird im Laufe des Donnerstags (20.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes hat eine Mordkommission unter Leitung des PP Düsseldorf übernommen und dauern an.

Presseanfragen zum Ermittlungsstand sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren