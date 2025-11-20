PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Eigentümer von mutmaßlich gestohlenem Schmuck

POL-NE: Ermittler suchen Eigentümer von mutmaßlich gestohlenem Schmuck
Kaarst (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Samstag (08.11.), gegen 04:20 Uhr, auf dem Park&Ride Parkplatz des Bahnhofs Büttgen haben Polizeibeamten mutmaßlich gestohlenen Schmuck sichergestellt.

Der 18 Jahre alte Mann aus Kaarst, in dessen Hosentasche die Gegenstände aufgefunden wurden, ist der Polizei bereits wegen verschiedener Eigentumsdelikte bekannt. Da die Ermittler den Schmuck bislang keiner Straftat zuordnen konnten, wenden sie sich nun mit einem Foto an die Öffentlichkeit.

Personen, die Angaben zu den Schmuckstücken oder deren Eigentümer machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

