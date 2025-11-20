Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht unbekannte Person auf Fahrrad

Neuss (ots)

Am Sonntag (16.11.), gegen 11:50 Uhr, wurde ein 41-jähriger Krefelder in der Nähe der Haltestelle "Neusser Markt" an der Oberstraße von einer unbekannten Person auf einem Fahrrad von hinten angefahren. Der Krefelder fiel nach dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich leicht. Die unbekannte Person entfernte sich auf dem Fahrrad von der Unfallstelle und kann wie folgt beschrieben werden: die Person habe eine schwarze Jacke und blaue Jeans getragen. Ebenso hatte die Person eine schwarze Wollmütze an sowie einen blauen Rucksack.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß gesehen und kann Angaben zu dem Unfall sowie der flüchtigen Person machen? Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell