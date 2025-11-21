Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Fahrradfahrer kollidiert mit Regio-Bahn
Kaarst (ots)
Am Donnerstag (20.11.) kam es gegen 18:12 Uhr an der Neersener Straße zu einer Kollision zwischen einer Regiobahn und einem 14-jährigen Fahrradfahrer aus Kaarst.
Nach Zeugenaussagen und ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer bei rotzeigender Ampel über den Überweg der Bahn. Es kam dabei zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einer einfahrenden Regio-Bahn.
Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Zugstrecke vollständig gesperrt.
Der 14-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.
