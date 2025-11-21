PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer kollidiert mit Regio-Bahn

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (20.11.) kam es gegen 18:12 Uhr an der Neersener Straße zu einer Kollision zwischen einer Regiobahn und einem 14-jährigen Fahrradfahrer aus Kaarst.

Nach Zeugenaussagen und ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer bei rotzeigender Ampel über den Überweg der Bahn. Es kam dabei zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einer einfahrenden Regio-Bahn.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Zugstrecke vollständig gesperrt.

Der 14-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

