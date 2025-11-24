PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Neuss

Am Freitag (21.11.) kam es am Grefrather Weg in Neuss in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die Unbekannten hebelten die Wohnungstür auf und entwendeten Bargeld sowie persönliche Gegenstände.

Am Samstag (22.11.), zwischen 16:40 Uhr und 17:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung am Abteiweg. Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten die Haustür sowie Wohnungstür auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls am Samstag kam es an der Antoniusstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 14:30 Uhr auf 20:00 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf, durchwühlten die Zimmer und entwendeten Schmuck.

Am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 20 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Haus an der Eichenallee. Die Tatverdächtigen versuchten ein Fenster zu öffnen. Das Vorhaben scheiterte.

In ein Einfamilienhaus am Fliederweg kam es am Samstag, zwischen 13:30 Uhr und 20:50 Uhr, zu einem Einbruch. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Terrassentür beschädigt und Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Am Sonntag (23.11.) kam es an der Jostenallee zwischen 11:40 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Unbekannten beschädigten eine Terrassentür und entwendet Bargeld sowie Schmuck. An der August-Macke-Straße in Neuss kam es zwischen Samstag, circa 16 Uhr und Sonntag, circa 7 Uhr, zu einem Einbruch. Die Tatverdächtigen hebelten die Terrassentür eines Hauses auf und entwendeten auch hier Bargeld sowie Schmuck.

Meerbusch:

An der Grünstraße in Meerbusch kam es am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster auf und entwendeten Schmuck.

Am Samstag (22.11.) kam es in der Zeit von 14 Uhr auf 20:45 Uhr zu einem Einbruch am Schwertgesweg. Die mutmaßlichen Einbrecher entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Wie die Tatverdächtigen in das Einfamilienhaus gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Kaarst:

Am Freitag, zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Girmes-Kreuz-Straße auf. Die mutmaßlichen Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Dormagen:

Von Samstag (22.11.), circa 18 Uhr, bis Sonntag (23.11.), etwa 00:30 Uhr, kam es an der Neustraße zu einem Einbruch in ein Haus. Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Grevenbroich:

An der Kolpingstraße kam es am Samstag zwischen 15 Uhr und 20:05 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die mutmaßlichen Einbrecher über die Terrassentür in die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld und persönliche Gegenstände.

Korschenbroich:

Am Freitag kam es zu einem Einbruch an der Rheydter Straße. Der unbekannte Tatverdächtige hebelte die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Zimmer. Als der Hausbewohner gegen 17:10 Uhr zurückkehrte, kam ihm eine unbekannte Person aus der ersten Etage entgegen. Dieser flüchtete beim Erblick über den Balkon in unbekannte Richtung und sei circa 20 bis 30 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und habe eine Kapuze übergezogen. Außerdem soll er einen dunklen Vollbart haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Einbruchszeit kann nach ersten Ermittlungen auf 16:40 Uhr bis 17:10 Uhr eingegrenzt werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Beobachtungen können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gemeldet werden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

