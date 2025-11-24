PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vier Verletzte bei Brand in Seniorenzentrum

Grevenbroich (ots)

Am Sonntag (23.11.), gegen 00:10 Uhr, kam es in einem Seniorenzentrum an der Hundhausenstraße zu einem Zimmerbrand. Bei dem Vorfall wurden vier Personen durch Rauchgase teilweise schwer verletzt.

Das Zimmer eines 56 Jahre alten Bewohners im Erdgeschoss war aus bislang unbekannten Gründen in Vollbrand geraten. Rettungskräfte transportierten ihn sowie zwei 29 und 77 Jahre alte Frauen und einen 38 Jahre alten Mann in umliegende Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen wurden der 56 Jahre alte Bewohner und die 29 Jahre alte Pflegekraft schwer verletzt, die 77 Jahre alte Bewohnerin eines darüberliegenden Zimmers und ein 38 Jahre alter Pfleger wurden leicht verletzt.

Ob vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt brandursächlich sind, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.

Bereits im Juli 2025 soll der Mann in dem Seniorenzentrum mit einer Zigarette seine Matratze in Brand gesetzt haben. Damals wurden er und zwei weitere Personen durch Rauchgase leicht verletzt.

Die Experten vom Kriminalkommissariat 11 haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

