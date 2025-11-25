PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Opel Grandland entwendet

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Samstag (22.11.), circa 23 Uhr, bis Montag (24.11.), 6:45 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz an der Karl-Arnold-Straße in Meerbusch abgestellt war.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Opel Grandland mit dem Kennzeichen "NE-AE-314".

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:40

    POL-NE: Achtung! Betrüger passen ihre Tricks der kalten Jahreszeit an

    Jüchen (ots) - Betrüger passen ihre Tricks immer wieder aktuellen Gegebenheiten an. Da es derzeit draußen kalt ist, waren gestern Ganoven in Jüchen als Heizungstechniker unterwegs. Am Montagvormittag (24.11.), gegen 10:30 Uhr, klingelten zwei Männer bei einer 86 Jahre alte Frau an der Leerser Straße. Nachdem sich das Duo als Heizungstechniker ausgegeben hatte, ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 04:32

    POL-NE: Nach Frontalzusammenstoß mehrere verletzte Personen

    Dormagen (ots) - Am Abend des 24.11.2025, kam es gegen 21:07 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 12 in Dormagen. Ein 18-jähriger Dormagener befuhr mit dem 19-jährigen Dormagener Beifahrer in seinem Pkw die Kreisstraße aus Richtung Stürzelberg kommend in FR Zons. Dabei verlor er aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte und kollidierte mit dem ihm ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:25

    POL-NE: Schwerverletzter Fußgänger

    Grevenbroich (ots) - Am Montag (24.11.) kam es, gegen 7:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Am Jägerhof" / L 142 in Grevenbroich. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Grevenbroicher mit seinem Pkw die L142 in Richtung Langwaden. Im Kreuzungsbereich überquert nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein 18-jähriger Fußgänger aus Grevenbroich bei rotzeigender Ampel die Straße. Dabei kommt es zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren