Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Opel Grandland entwendet

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Samstag (22.11.), circa 23 Uhr, bis Montag (24.11.), 6:45 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Fahrzeug, welches auf einem Parkplatz an der Karl-Arnold-Straße in Meerbusch abgestellt war.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Opel Grandland mit dem Kennzeichen "NE-AE-314".

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell