Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Anfang September bis Ende November brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße (nahe Haardtstraße) im Stadtteil Oggersheim ein und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweis der Polizei: Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

   - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei 
     kurzer Abwesenheit.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend 
     den

Schließzylinder aus.

Damit Sie auch im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist. Hier einige Tipps: -Lassen Sie den Briefkasten leeren, -Sorgen Sie temporär für Beleuchtung -Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen -Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter -Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder Facebook, Twitter und Co. -Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

