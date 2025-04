POL-HB: Nr.: 0211 --Radfahrer attackiert Autofahrerin - Polizei ermittelt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Am Wandrahm Zeit: 30.03.2025, 11:00 Uhr Zwei Frauen gaben sich am Sonntagmorgen in der Bahnhofsvorstadt als Spendensammlerinnen aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung einer Seniorin. Sie erbeuteten Schmuck und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11:00 Uhr klingelten die beiden Frauen in der Straße Am Wandrahm in einer Seniorenresidenz an der Tür ...

