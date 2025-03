Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brand in einem Müllcontainer und von "Gelben Säcken" - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Donnerstag, 20.03.2025, gegen 00.10 Uhr, einen Brand in einem großen Müllcontainer bei einer Tankstelle in der Müllheimer Straße mit. Eine dunkel gekleidete Person mit Kappe, Brille und Rucksack sei in Richtung Rathausplatz geflüchtet. Kurze Zeit später teilte ein weiterer Zeuge brennende Gelbe Säcke bei der Anlieferungszone eines Einkaufscenters am Rathausplatz mit. Beide Brände konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden sei gering. Im Rahmen der Fahndung konnte im Umfeld des Rathausplatzes ein 31-jähriger Mann festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 31-Jährige steht im Verdacht die beiden Brände gelegt zu haben. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Der 31-Jährige verbrachte den Rest der Nacht bei der Polizei. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Bei dem 31-jährigen Tatverdächtigen soll es sich um den gleichen Tatverdächtigen handeln wie beim Brand eines Papiercontainers am Mittwoch, 26.02.2025 in der Hauptstraße (wir berichteten).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell