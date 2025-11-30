Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Baustelle

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr, wurden mehrere Bauwerkzeuge von einer Baustelle in der Pfalzgrafenstraße in Ludwigshafen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Bei der Tatbeute handelt es sich um mehrere Elektrogeräte im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Haben Sie verdächtige Personen wahrgenommen oder können Sie Angaben zu einem vor Ort befindlichen Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell