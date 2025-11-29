PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung von 28.11.2025 unter https://s.rlp.de/ReQqJQt

Die am 27.11.2025 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

    POL-PPRP: Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

    Ludwigshafen- Ruchheim (ots) - Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung Aktuell kommt es in Ludwigshafen-Ruchheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter ...

    POL-PPRP: Einbruch in Vereinsheim des SV Pfingstweide

    Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des SV Pfingstweide. Mehrere Türen, sowie eine Holzhütte wurden gewaltsam geöffnet. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Der hierdurch entstanden Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 ...

    POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Ludwigshafen (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden des 29.11.2025 kam es auf der B 44 in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jährige Fahrzeugführer fuhr zunächst entgegen der Fahrtrichtung. Nachdem das stark beschädigte Fahrzeug durch die Polizei festgestellt wurde, konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft erkannt werden. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer entsprechenden ...

