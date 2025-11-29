Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung von 28.11.2025 unter https://s.rlp.de/ReQqJQt

Die am 27.11.2025 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

