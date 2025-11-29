POL-PPRP: Einbruch in Vereinsheim des SV Pfingstweide
Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des SV Pfingstweide. Mehrere Türen, sowie eine Holzhütte wurden gewaltsam geöffnet. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Der hierdurch entstanden Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel.: 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp in Verbindung zu setzen.
