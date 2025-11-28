Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Donnerstag, 27.11.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag ihre Wohnanschrift in der Rottstraße. Zuletzt wurde die Vermisste auch hier gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

- 15 Jahre, sieht deutlich älter aus

- sehr kräftige Statur

- 160-167 cm groß

- braune Augen

- schwarzes Schulterlanges Haar

- bekleidet war sie mit weißen Turnschuhen, einem braunen Pullover und dunkler Hose.

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/ReQqJQt

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell