Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatzmaßnahmen in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (27.11.2025) führten Polizeikräfte in der Ludwigshafener Innenstadt eine großangelegte Kontrollaktion durch. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden elf Gaststätten und, bei Kontrollen im öffentlichen Raum, 163 Personen und 51 Fahrzeuge überprüft. Hierbei wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sowie ein illegal mitgeführter Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden insgesamt elf Strafverfahren gegen die betroffenen Personen eingeleitet.

Die Einsatzmaßnahmen sind Teil eines ganzheitlichen Konzeptes von Kriminal- und Schutzpolizei zur Stärkung der Sicherheitslage der Ludwigshafener Innenstadt. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik waren auch Kräfte der Bundespolizei und des Zolls an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

