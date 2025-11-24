Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unsachgemäße Schlachtung von Hühnern

Am Sonntag 23.11.2025, gegen 11.00 Uhr kam es in Bad Säckingen zu einem größeren Polizeieinsatz in der Alten Basler Straße. In einem Hinterhof wurde mehrere Hühner, nach bisherigen Erkenntnissen nicht entsprechend der Regelungen im Tierschutzgesetz, geschlachtet. Die anwesenden Mitglieder einer Großfamilie, asiatischer Herkunft, waren vom Erscheinen der Polizei wenig begeistert. Es kam zu tumultartigen Szenen in deren Verlauf eine Person den Polizeibeamten mit einem Messer drohte. Mit zahlreichen Einsatzkräften der umliegenden Reviere konnte die Situation geklärt werden. Insgesamt wurden sieben Personen vorläufig festgenommen. Eine nicht bekannte Anzahl flüchtete unerkannt. Acht Hühner konnten nicht mehr gerettet werden, 15 Hühner konnten durch das hinzuziehen einer Tierärztin des Veterinäramts in Obhut genommen werden.

