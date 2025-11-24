Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unfall auf glatter Fahrbahn - eine leichtverletzte Person - 18000 Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem Audi befuhr am Samstag, 22.11.2025 gegen 14.20 Uhr eine 24 Jahre alte Frau die B317 von Zell kommend in Fahrtrichtung Schönau. In der Ausfahrt einer Linkskurve kam sie auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Bei dem Unfall wurde die 24-Jährige leicht verletzt. An ihrem Audi entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, am Wohnmobil ungefähr 10000 Euro.

