PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee/Bärental: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und vier Verletzten

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 23.11.2025, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der B317 zwischen Feldberg-Bärental und Titisee zu einem Verkehrsunfall, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren.

Offenbar war ein Einsatzfahrzeug der Bergwacht mit Sondersignal auf dem Weg zu einem Einsatz in Richtung Titisee unterwegs, geriet hierbei leicht in den Gegegenverkehr und streifte seitlich ein ordnungsgemäß entgegenkommendes Fahrzeug.

Dieses geriet infolge des Anstosses ins Schleudern und kam am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch das schleudernde Auto beschädigt.

Ein viertes Fahrzeug konnte dem Unfallgeschehen nicht mehr ausweichen und kollidierte nahezu frontal mit dem Einsatzfahrzeug der Bergwacht.

Dieses Fahrzeug rollte nach der Kollission rückwärst auf ein ihm folgendes fünftes Fahrzeug, einem Wohnmobil und beschädigte dies.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, davon zwei leicht und zwei schwer. Die Schwerverletzten wurden durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebrach

Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt beidseitig bis gegen 15.15 Uhr voll gesperrt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:35

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Unfallträchtige Tage

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald In der Zeit vom Freitag, 21. bis Montag, 24.11.2025 kam es zu einigen Verkehrsunfällen. Freitag, 21.11.2025 Gegen 09:15 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer auf Grund Unachtsamkeit in der Hans-Thoma-Straße in Titisee-Neustadt gegen einen geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 1000,00 Euro. Um kurz nach 11:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Schloß-Urach-Straße ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:33

    POL-FR: Freiburg-Altstadt: Küchenbrand mit hohem Sachschaden

    Freiburg (ots) - Vermutlich ein vergessener Kochtopf mit Öl hat am Sonntag, 23.11.2025, gegen 18:30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz am Schwabentorring in der Freiburger Altstadt geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Wohnungsbewohner einen Kochtopf auf dem Herd stehen gelassen und die Küche verlassen haben. Wenig später habe ein Rauchmelder ausgelöst, woraufhin der Mann erneut die Küche betreten ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 12:50

    POL-FR: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Kenzingen Am Freitag, 21.11.2025, um 18:25 Uhr, kam es in Kenzingen, Klostergarten, zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, gelangten der oder die Täter über eine unverschlossene Terrassentüre in das Anwesen und suchten offensichtlich nach Wertgegenständen. Nach Sachlage wurde eine Armbanduhr im Wert von ca. 200,00 Euro entwendet. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren