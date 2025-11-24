Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee/Bärental: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und vier Verletzten

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 23.11.2025, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der B317 zwischen Feldberg-Bärental und Titisee zu einem Verkehrsunfall, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren.

Offenbar war ein Einsatzfahrzeug der Bergwacht mit Sondersignal auf dem Weg zu einem Einsatz in Richtung Titisee unterwegs, geriet hierbei leicht in den Gegegenverkehr und streifte seitlich ein ordnungsgemäß entgegenkommendes Fahrzeug.

Dieses geriet infolge des Anstosses ins Schleudern und kam am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch das schleudernde Auto beschädigt.

Ein viertes Fahrzeug konnte dem Unfallgeschehen nicht mehr ausweichen und kollidierte nahezu frontal mit dem Einsatzfahrzeug der Bergwacht.

Dieses Fahrzeug rollte nach der Kollission rückwärst auf ein ihm folgendes fünftes Fahrzeug, einem Wohnmobil und beschädigte dies.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, davon zwei leicht und zwei schwer. Die Schwerverletzten wurden durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebrach

Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt beidseitig bis gegen 15.15 Uhr voll gesperrt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

