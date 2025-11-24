PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Küchenbrand mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Vermutlich ein vergessener Kochtopf mit Öl hat am Sonntag, 23.11.2025, gegen 18:30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz am Schwabentorring in der Freiburger Altstadt geführt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Wohnungsbewohner einen Kochtopf auf dem Herd stehen gelassen und die Küche verlassen haben. Wenig später habe ein Rauchmelder ausgelöst, woraufhin der Mann erneut die Küche betreten und eine erhebliche Rauchentwicklung festgestellt habe. Zwischenzeitlich entstandene Flammen konnten zunächst wohl nicht gelöscht werden. Der 29-Jährige habe daraufhin mit weiteren Bewohnern die Wohnung verlassen und die Feuerwehr verständigt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden zwischen 30.000 bis 40.000 Euro. Die betroffene Wohnung bleibt vorerst unbewohnbar. Über verletzte Personen ist bislang nichts bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

