Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeug kommt in den Gegenverkehr - Unfall

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen

- Herbolzheim

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am frühen Freitagabend, 21.11.2025, um 19:29 Uhr, auf der K5119 (Weinstraße am Ortsausgang Herbolzheim OT Tutschfelden nach Broggingen).

Nach Sachlage befuhr eine 60 Jahre alte Pkw-Lenkerin mit ihrem VW Polo die Weinstraße von Broggingen kommend in Richtung Tutschfelden. Angeblich auf Grund einer kurzen Lichtblendung durch den Gegenverkehr, kam die Polo-Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort halbseitig frontal mit einem entgegenkommenden Traktor.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo wieder vom Traktor abgewiesen und kam erst etliche Meter später wieder zum Stillstand.

Trotz des enormen Schadensbildes wurde die Fahrerin des VW Polo nur leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge, musste die Weinstraße bis 21:00 Uhr vollständig gesperrt werden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

OW/RE

Stand: 22.11.2025; 12:45 Uhr

RM/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell