PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeug kommt in den Gegenverkehr - Unfall

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen

   - Herbolzheim

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am frühen Freitagabend, 21.11.2025, um 19:29 Uhr, auf der K5119 (Weinstraße am Ortsausgang Herbolzheim OT Tutschfelden nach Broggingen).

Nach Sachlage befuhr eine 60 Jahre alte Pkw-Lenkerin mit ihrem VW Polo die Weinstraße von Broggingen kommend in Richtung Tutschfelden. Angeblich auf Grund einer kurzen Lichtblendung durch den Gegenverkehr, kam die Polo-Fahrerin nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort halbseitig frontal mit einem entgegenkommenden Traktor.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo wieder vom Traktor abgewiesen und kam erst etliche Meter später wieder zum Stillstand.

Trotz des enormen Schadensbildes wurde die Fahrerin des VW Polo nur leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge, musste die Weinstraße bis 21:00 Uhr vollständig gesperrt werden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

OW/RE

Stand: 22.11.2025; 12:45 Uhr

RM/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882 - 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 12:00

    POL-FR: Einbruch in Fairkauf - Zeugen gesucht

    Freiburg - Emmendingen (ots) - Im Zeitraum Freitag, 21.11.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 22.11.2025, 07:00 Uhr, kam es in Emmendingen, Am Elzdamm, zu einem Einbruch in den dort ansässigen Fairkauf. Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter die Zugangstüre gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Aus den Räumlichkeiten wurde ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 11:55

    POL-FR: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Freiburg - Lkr. Emmendingen (ots) - - Malterdingen Am Freitagabend, 21.11.2025, im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 19:05 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es soeben in Malterdingen, Am Saiberg, zu einem Einbruch in ein dort befindliches Einfamilienhaus kam. Die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, dass sich der oder die Täter an der Rückseite des Anwesens gewaltsamen Zugang zum Objekt ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 11:35

    POL-FR: Herbolzheim: Schulkind von Unbekanntem umgestoßen - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 21.11.2025, kam es gegen 7.25 Uhr im Bereich der Friedrichstraße in Herbolzheim zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Mann ein Schulkind von hinten umgestoßen habe soll. Das Kind sei infolgedessen zu Boden gefallen und erlitt eine leichte Verletzung, die mit einem Pflaster versorgt werden konnte. Nach der vom Vater ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren