Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg - Lkr. Emmendingen (ots)

- Malterdingen

Am Freitagabend, 21.11.2025, im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 19:05 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es soeben in Malterdingen, Am Saiberg, zu einem Einbruch in ein dort befindliches Einfamilienhaus kam.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, dass sich der oder die Täter an der Rückseite des Anwesens gewaltsamen Zugang zum Objekt verschafften und anschließend die Räumlichkeiten durchsuchten.

Nach Sachlage wurde durch die Täterschaft ein ca. 170 cm hoher Tresor aus dem Anwesen geschafft und schließlich auf unbekannte Art und Weise abtransportiert.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etliche tausend Euro, am Gebäude entstand Sachschaden.

Auf Grund des Umstandes mit dem entwendeten Tresor liegt es nahe, dass durch die Täter in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit ein Fahrzeug zum Abtransport bereitstand.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit der Polizei Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Stand: 22.11.2025; 11:55 Uhr

RM/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell