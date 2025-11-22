PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Schulkind von Unbekanntem umgestoßen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 21.11.2025, kam es gegen 7.25 Uhr im Bereich der Friedrichstraße in Herbolzheim zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Mann ein Schulkind von hinten umgestoßen habe soll.

Das Kind sei infolgedessen zu Boden gefallen und erlitt eine leichte Verletzung, die mit einem Pflaster versorgt werden konnte.

Nach der vom Vater veranlassten medizinischen Erstversorgung wurde der Polizeiposten Kenzingen informiert. Dieser hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Vorfall beoachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 170-175cm groß
   - blau/schwarze Jacke
   - blond/braunes Haar

Der genaue Hergang und die Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Derzeit kursieren zahlreiche Warnmeldungen und teils abgewandelte Sachverhalte besorgter Eltern in diversen Chatgruppen und in den sozialen Medien.

Diese -möglicherweise gut gemeinten- privaten Warnhinweise führen jedoch zu erheblicher Verunsicherung bei Kindern, Eltern und der Bevölkerung. Keiner der dort geschilderten Fälle kann bislang von der Polizei bestätigt werden.

Zudem gehen zwischenzeitlich auch zahlreiche Telefonanrufe besorgter Eltern bei der Polizei ein, die sich durch die privaten Meldungen in den sozialen Medien stark verunsichert fühlen.

Die Polizei bittet daher dringend, derartige Informationen hinsichtlich ihrer Quelle und ihres Inhaltes kritisch zu hinterfragen und nicht ungeprüft weiterzuleiten.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

