Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Streit eskaliert- Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 16:45 Uhr soll es in der Hauptstraße in Schwörstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der eine Person schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll im Rahmen eines Streits zwischen einem 42-jährigen Tatverdächtigen und seinen Familienangehörigen eine 60-jährige Frau so schwer verletzt worden sein, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 42-Jährige flüchtete, konnte aber durch Einsatzkräfte im Rahmen einer großangelegten Fahndung am Bahnhof in Wehr - Brennet vorläufig festgenommen werden. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weshalb über diese Meldung hinaus zunächst keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

