POL-FR: Schwörstadt: Streit eskaliert- Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 16:45 Uhr soll es in der Hauptstraße in Schwörstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der eine Person schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll im Rahmen eines Streits zwischen einem 42-jährigen Tatverdächtigen und seinen Familienangehörigen eine 60-jährige Frau so schwer verletzt worden sein, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 42-Jährige flüchtete, konnte aber durch Einsatzkräfte im Rahmen einer großangelegten Fahndung am Bahnhof in Wehr - Brennet vorläufig festgenommen werden. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weshalb über diese Meldung hinaus zunächst keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.
