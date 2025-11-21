PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Fahrer eines Lieferwagens wurde angegangen.

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025, kurz nach 10:00 Uhr soll es in Stühlingen an einer Tankstelle zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 38-jähriger Lieferwagenfahrer von einem bislang unbekannten Autofahrer zunächst verbal angegangen und im Weiteren geschlagen. Grund könnte eine vorangegangene Verkehrssituation gewesen sein. Mehrere Zeugen sollen dem Lieferwagenfahrer zu Hilfe geeilt sein, woraufhin der Unbekannte mit seinem Fahrzeug davonfuhr. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung oder die Verkehrssituation beobachtet haben. Außerdem werden die Zeugen, die zu Hilfe kamen, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Polizeiposten Wutöschingen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 92850 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt unter Telefon 07751 8316 531 rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

