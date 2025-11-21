Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 5

Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 06:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A5 zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und dem Grenzübergang nach Basel. Nach bisherigen Erkenntnissen stockte der Verkehr wegen des Grenzübergangs. Ein 32-jähriger Lieferwagenfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf einen vor ihm befindlichen Renault auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen Peugeot aufgeschoben und der Peugeot beschädigte noch das Heck eines Mercedes. Durch den Unfall wurde auch die Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen und ein weiterer Peugeot aufgrund der Trümmerteile leicht beschädigt. Der Lieferwagen, der Renault und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es dürfte wirtschaftlicher Totalschaden an diesen Autos entstanden sein. Der Mercedes und der zweite Peugeot waren noch fahrbereit. Der Fahrer des Lieferwagens, sowie ein Mitfahrer des Renaults wurden leicht verletzt in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Fahrer des Renaults wurde schwer verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch keine zuverlässige Aussage gemacht werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr, sowie die Autobahnmeisterei vor Ort im Einsatz.

