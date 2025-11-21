Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag, 20.11.2025, vermutlich gegen 18.00 Uhr, über die Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hertener Straße. Der oder die Täter durchsuchten alle Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Weckgläser mit Münzen entwendet. Der Sachschaden an der Terrassentüre beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Donnerstagabend in der Hertener Straße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell