POL-FR: Schopfheim: Entwendete Kennzeichen in der Feldbergstraße - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19./20.11.2025, entwendeten Unbekannte jeweils beide Kennzeichen von zwei Pkws, welche in der Feldbergstraße und in der Straße "Im Brehmt" geparkt waren. Es wird vermutet, dass es sich bei den beiden Diebstählen um die gleiche Täterschaft gehandelt haben könnte. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in den beiden Straßen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.
