Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen

Endingen a.K. - Kellerbrand führt zu starker Rauchentwicklung in Mehrfamlienhaus und zu mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: 20.11.2025, 23:00 Uhr

Durch einen Zeugen wurde der Polizei über Notruf ein Kellerbrand in einem Mehrfamlienhaus in Endingen mitgeteilt.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer im Keller löschen. Es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung.

Es wurden sämtliche Bewohner - insgesamt 45 Personen - aus dem Haus evakuiert und von Rettungskräften vor Ort untersucht.

Sechs Bewohner wurden durch Rauchgas verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Objekt ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar - Vertreter der Stadt Endingen kümmerten sich um die Bewohner, welche teilweise in einem Hotel oder auch privat unterkamen.

Der Sachschaden an dem Objekt wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang unklar - Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen jedoch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeiposten in Endingen geführt.

