PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen
Endingen a.K. - Kellerbrand führt zu starker Rauchentwicklung in Mehrfamlienhaus und zu mehreren Verletzten

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: 20.11.2025, 23:00 Uhr

Durch einen Zeugen wurde der Polizei über Notruf ein Kellerbrand in einem Mehrfamlienhaus in Endingen mitgeteilt.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer im Keller löschen. Es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung.

Es wurden sämtliche Bewohner - insgesamt 45 Personen - aus dem Haus evakuiert und von Rettungskräften vor Ort untersucht.

Sechs Bewohner wurden durch Rauchgas verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Objekt ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar - Vertreter der Stadt Endingen kümmerten sich um die Bewohner, welche teilweise in einem Hotel oder auch privat unterkamen.

Der Sachschaden an dem Objekt wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist bislang unklar - Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen jedoch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeiposten in Endingen geführt.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 16:45

    POL-FR: Küssaberg: Zweiradfahrer in Kreisverkehr abgedrängt - Verursacher geflüchtet

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 18.11.2205, gegen 16:15 Uhr kam es im Kreisverkehr in der Hauptstraße (L161) in Kadelburg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 67- jähriger Pedelec- Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekanntes Auto bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Lauchringen so nah am 67-Jährige ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 16:44

    POL-FR: Bernau: Einbruch in Rathaus

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 17.11.2025 auf Dienstag, 18.11.2025, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tourist-Info und der Postfiliale im Bernauer Rathaus. Die Täterschaft durchsuchten die Räume und öffneten Möbel und Pakete und entwendeten Briefmarken. Die Schadenshöhe ist noch Teil der laufenden Ermittlungen, die der ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 16:43

    POL-FR: Murg/ Hänner: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus im Murger Ortsteil Hänner einzudringen. Die Täterschaft verursachte Sachschaden, konnte aber nicht in das Innere des Gebäudes gelangen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren