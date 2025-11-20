Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/ Hänner: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus im Murger Ortsteil Hänner einzudringen. Die Täterschaft verursachte Sachschaden, konnte aber nicht in das Innere des Gebäudes gelangen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem werden die Anwohner in Hänner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Die Kriminalpolizei ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

