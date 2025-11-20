PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/ Hänner: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus im Murger Ortsteil Hänner einzudringen. Die Täterschaft verursachte Sachschaden, konnte aber nicht in das Innere des Gebäudes gelangen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem werden die Anwohner in Hänner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Die Kriminalpolizei ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 16:42

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendliche werfen Gegenstände auf Bundesstraße - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 16:30 Uhr warf unbekannte Täterschaft Gegenstände von der Ochsensteige auf die Bundesstraße B 34, auf Höhe des Landratsamtes. Dabei wurde mindestens ein vorbeifahrendes Auto eines 85-Jährigen beschädigt. Verletz wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter von ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:27

    POL-FR: Freiburg-Mooswald: Verkehrsgefährdung durch Vollbremsung - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am 14.11.2025, gegen 12:40 Uhr, soll es im Bereich der Eschholzstraße in Freiburg-Mooswald zu einer Verkehrsgefährdung gekommen sein. Ein bislang unbekannter Fahrer habe hierbei die Breisacher Straße in Richtung der Eschholzstraße mit seinem Auto der Marke Mercedes befahren. Auf Höhe der Robert-Koch-Straße überholte er wohl zwei Fahrradfahrer ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:11

    POL-FR: Stühlingen-Bettmaringen: Gestohlener PKW aufgefunden - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Zwischen Dienstag (18.11.2025) 18:00 Uhr und Mittwoch (19.11.2025) 16:00 Uhr entwendeten noch unbekannte Täter einen in Freiberg am Neckar in der Flattichstraße im Ortsteil Beihingen (Landkreis Ludwigsburg) geparkten Fiat im Wert von rund 20.000 Euro. Die Unbekannten öffneten die Tür des Fiat gewaltsam, starteten das Fahrzeug auf bislang unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren