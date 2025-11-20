PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendliche werfen Gegenstände auf Bundesstraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 16:30 Uhr warf unbekannte Täterschaft Gegenstände von der Ochsensteige auf die Bundesstraße B 34, auf Höhe des Landratsamtes. Dabei wurde mindestens ein vorbeifahrendes Auto eines 85-Jährigen beschädigt. Verletz wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Jugendliche im Alter von 17 Jahren vorläufig festgenommen werden. Diese bestritten die Tat und gaben an, eine unbekannte Person habe die Gegenstände geworfen und sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, Hinweise auf die Täterschaft geben können oder durch die geworfenen Gegenstände gefährdet oder geschädigt wurden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

