Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 5-jähriges Mädchen wird von Hund gebissen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025,gegen 16.10 Uhr, wurde ein 5-jähriges Mädchen von einem 9 Monate alten Schäferhund in den Unterarm gebissen. Das Mädchen hielt sich auf dem Spielplatz in der Schwedenstraße auf und rannte ihrer Schwester entgegen, als diese zum Spielplatz kam. Im Eingangsbereich des Spielplatzes hielt sich zu diesem Zeitpunkt ein Jugendlicher auf, welcher mit dem 9 Monate alten Schäferhund Gassi ging. Als das Mädchen den Eingangsbereich des Spielplatzes erreichte wurde sie dort von dem Schäferhund in den Unterarm gebissen. Zudem soll der Schäferhund einem Fußgänger in die Jacke gebissen haben. Die Verletzungen des Mädchens konnten ambulant behandelt werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Ebenso möge sich bitte der Fußgänger melden, welchem wohl in die Jacke gebissen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell