Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine jugendliche Fahrerin eines Leichtkraftrades steht im Verdacht am Dienstag, 18.11.2025, gegen 17.15 Uhr, eine Straßenverkehrsgefährdung begangen zu haben. Ein Streifenwagen der Polizei stand an dem Bahnübergang in der Wiesenstraße vor den geschlossenen Bahnschranken. Vor dem Streifenwagen befand sich ein Motocrossmaschine, welche mit zwei Personen besetzt war. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchte die Fahrerin der Motocrossmaschine plötzlich und fuhr mit einer hohen Geschwindigkeit in den Radweg in Richtung des Flusses "Wiese". Die Motocrossmaschine wurde von der Polizei mittels Anhaltesignale und Blaulicht verfolgt. Aufgrund baulicher Gegebenheiten musste die Verfolgung auf dem Radweg abgebrochen werden. Die Motocrossmaschine entfernte sich weiterhin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Lörrach-Brombach. Im Laufe der Fahndung konnten zunächst der jugendliche Mitfahrer sowie die jugendliche Fahrerin angetroffen und kontrolliert werden. Ein Grund der Flucht sei bislang nicht erkennbar. Im weiteren Verlauf meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, welche angab, dass es durch Fahrweise der Motocrossmaschine auf dem Fahrradweg, etwa auf Höhe der Unterführung der Bundesstraße 317, zu nicht unerheblichen Gefährdungen von Personen gekommen sein soll. Zu den Personen ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen Mann in Begleitung eines Kindes im Grundschulalter, die mit Fahrrädern unterwegs waren, handeln soll. Ebenfalls sei ein Rennradfahrer, welcher der Motocrossmaschine entgegenkam, womöglich gefährdet worden. Diese Personen mögen sich bitte mit dem Polizeiposten Steinen in Verbindung setzen. Ebenso Personen, welche durch die Fahrweise der Motocrossmaschine womöglich auch gefährdet wurden. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar.

