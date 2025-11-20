Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auseinandersetzung wegen Strafzettel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung bezüglich eines Strafzettels kam es am Mittwoch, 19.11.2025 gegen 10.45 Uhr in der Hebelstraße. Als ein 27 Jahre alter Mann an sein Fahrzeug zurückkehrte, hatte er einen Strafzettel an seiner Fahrzeugscheibe hängen. Daraufhin suchte er einen Gemeindevollzugsmitarbeiter auf, welcher gerade in der Nähe war und beleidigte diesen. Daraufhin wollte der Gemeindevollzugsmitarbeiter die Personalien des 27-Jährigen erheben, welches dieser verweigerte. Der Gemeindevollzugsmitarbeiter hielt den 27-Jährigen daraufhin fest, bis die Polizei eintraf. Währenddessen rief der 27-Jährige nach Hilfe und schrie herum. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche die Situation in der Hebelstraße beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell