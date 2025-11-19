PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Körperverletzung auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Nach vorausgegangener Diskussion zwischen zwei Schülerinnen kam es bereits am Dienstag, 11.11.2025, gegen 13:20 Uhr auf einem Schulhof in der Goethestraße in Müllheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen.

Dabei habe eine der Jugendlichen einer 15 Jahre alten Geschädigten in die Haare gegriffen und diese dadurch zu Boden gezogen. Daraufhin wurde die Geschädigte durch eine weitere Jugendliche getreten und geschlagen. Die 15-Jährige wurde dadurch verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Eine bislang unbekannte Zeugin kam der Geschädigten zur Hilfe, sodass die beiden jugendlichen Angreiferinnen von der 15-Jährigen abließen und sich von der Örtlichkeit entfernten.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 / 1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere die bislang unbekannte Zeugin, die der Geschädigten bei dem Vorfall zur Hilfe geeilt sein soll, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

ek (RM)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

