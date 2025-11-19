Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 07:00 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die L170 von Rothaus kommend in Fahrtrichtung Seebrugg. An einer dortigen Einmündung bremste wohl ein vorrausfahrendes Fahrzeug ab, um anschließend nach rechts abzubiegen. Dies bemerkte die 21-jährige Autofahrerin mutmaßlich nicht und fuhr dem vorausfahrenden Kleintransporter hinten auf. Durch den Unfall wurde die Pkw-Fahrerin, der Fahrer des Kleintransporters, sowie dessen Beifahrer leicht verletzt. Für weitere ärztlichen Untersuchungen wurden die Beteiligten in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Insgesamt ist ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden.

