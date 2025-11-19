PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 19.11.2025, gegen 5:20 Uhr wurde über Notruf ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Merzhauser Straße im Freiburger Stadtteil Wiehre gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung aus dem dritten Stockwerk feststellbar.

Im Zuge der Löscharbeiten durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte die Brandausbruchstelle im Wohnzimmer der betroffenen Wohnung lokalisiert und das Feuer gelöscht werden. Die rund 130 gemeldeten Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Auch ein als Haustier gehaltener Vogel konnte durch die Feuerwehr augenscheinlich unversehrt aus der betroffenen Wohnung gerettet werden. Eine Gebäudeevakuierung war nicht erforderlich.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag. Die betroffene Wohnung bleibt vorerst unbewohnbar. Die Bewohner der durch das Feuer beschädigten Wohnung wurden anderweitig untergebracht.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat den Sachverhalt aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Brandursache.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

