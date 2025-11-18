Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Zwei Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.11.2025, kam es in Titisee-Neustadt zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Die erste Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen 8:00 Uhr und 18:30 Uhr in der Schillerstraße. Dabei beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer ein parkendes Auto. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Pkw handelt, welcher beim Vorbeifahren den vorderen linken Kotflügel des parkenden Autos beschädigte. An dem parkenden Pkw ist ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden.

Des Weiteren ereignete sich gegen 16:05 Uhr auf der Donaueschinger Straße eine zweite Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr ein aus Titisee-Neustadt kommender in Fahrtrichtung Donaueschingen fahrender Pkw-Fahrer die Donaueschinger Straße. In einer leichten Linkskurve soll ihm ein roter Pkw entgegengekommen und dabei aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dadurch soll es zu einem seitlichen Zusammenstoß gekommen sein, bei dem der linke Außenspiegel des Geschädigten beschädigt wurde. Der derzeit noch unbekannte Fahrer des roten Pkws entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der 58-Jährige blieb hierbei unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

In beiden Fällen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Pkw handeln, derzeit liegen dennoch keine Anhaltspunkte für einen Tatzusammenhang vor. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651-9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unfallhergängen oder dem Unfallverursachern geben können.

