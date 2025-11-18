POL-FR: Lörrach: Flucht bei Verkehrskontrolle endet mit Widerstand
Freiburg (ots)
Am Samstag, 15.11.2025, gegen 20.45 Uhr, wollte sich ein 36-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen. Der 36-Jährige wurde von der Polizei in der Dammstraße angehalten und kontrolliert. Aufgrund des Verdachtes einer Alkoholbeeinflussung sollte bei dem 36-Jährigen ein Alkoholvortest durchgeführt werden. Diesen Moment nutzte der 36-Jährige aus und versuchte auf seinem E-Scooter zu flüchten. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte der 36-Jährige festgehalten und zu Boden gebracht werden. Bei der vorläufigen Festnahme setzte sich der 36-Jährige mit erheblichem Kraftaufwand zur Wehr. Ein in der Folge durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1 Promille. In einem Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weitere Abklärungen ergaben zudem, dass der 36-Jährige von der Staatsanwaltschaft Lörrach zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
