PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Flucht bei Verkehrskontrolle endet mit Widerstand

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 20.45 Uhr, wollte sich ein 36-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen. Der 36-Jährige wurde von der Polizei in der Dammstraße angehalten und kontrolliert. Aufgrund des Verdachtes einer Alkoholbeeinflussung sollte bei dem 36-Jährigen ein Alkoholvortest durchgeführt werden. Diesen Moment nutzte der 36-Jährige aus und versuchte auf seinem E-Scooter zu flüchten. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte der 36-Jährige festgehalten und zu Boden gebracht werden. Bei der vorläufigen Festnahme setzte sich der 36-Jährige mit erheblichem Kraftaufwand zur Wehr. Ein in der Folge durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1 Promille. In einem Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weitere Abklärungen ergaben zudem, dass der 36-Jährige von der Staatsanwaltschaft Lörrach zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 15:04

    POL-FR: Freiburg-Haslach: Einbruch in Tankstelle

    Freiburg (ots) - In der Nacht vom 18.11.2025 wurde versucht, gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle in der Eschholzstraße einzubrechen. Der zunächst unbekannte Täter soll versucht haben, mit einer Holzlatte die Eingangstüre der Tankstelle aufzuhebeln. Als dies offensichtlich nicht gelang, entfernte sich der Unbekannte vom Tatort. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen einen 47-Jährigen. Der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 15:02

    POL-FR: Lörrach: Körperverletzung im Sarasinweg - Polizei sucht weitere Zeugen

    Freiburg (ots) - Nach den bisherigen Ermittlungen kam es bereits am Freitag, 07.11.2025, gegen 16.10 Uhr, zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Sarasinweg. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Mann konnte unerkannt entkommen. Zum Tatzeitpunkt soll an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren