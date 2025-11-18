PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Einbruch in Tankstelle

Freiburg (ots)

In der Nacht vom 18.11.2025 wurde versucht, gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle in der Eschholzstraße einzubrechen.

Der zunächst unbekannte Täter soll versucht haben, mit einer Holzlatte die Eingangstüre der Tankstelle aufzuhebeln. Als dies offensichtlich nicht gelang, entfernte sich der Unbekannte vom Tatort.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen einen 47-Jährigen.

Der Polizeiposten Freiburg-Haslach ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 15:02

    POL-FR: Lörrach: Körperverletzung im Sarasinweg - Polizei sucht weitere Zeugen

    Freiburg (ots) - Nach den bisherigen Ermittlungen kam es bereits am Freitag, 07.11.2025, gegen 16.10 Uhr, zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Sarasinweg. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Mann konnte unerkannt entkommen. Zum Tatzeitpunkt soll an der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:50

    POL-FR: Neuenburg am Rhein: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, dem 16.11.2025, gegen 02:45 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr L 134 / Breisacher Straße ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer kam aus Richtung der Westtangente in Neuenburg und wollte vermutlich im Kreisverkehr die Ausfahrt Breisacher Straße nehmen. Hierbei verlor der Mann möglicherweise wegen nicht angepasster ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:08

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Indelkofen: Traktor rollt in Hofladen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 17.11.2025, kam es gegen 17:30 Uhr an der Einmündung Siedlerstraße in die Untere Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam ein Traktor auf der abschüssigen Siedlerstraße ins Rollen und kollidierte mit mehreren Automaten eines Hoflandens. Dabei wurde sowohl der Traktor, der Unterstand, sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren