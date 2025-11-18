POL-FR: Freiburg-Haslach: Einbruch in Tankstelle
Freiburg (ots)
In der Nacht vom 18.11.2025 wurde versucht, gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle in der Eschholzstraße einzubrechen.
Der zunächst unbekannte Täter soll versucht haben, mit einer Holzlatte die Eingangstüre der Tankstelle aufzuhebeln. Als dies offensichtlich nicht gelang, entfernte sich der Unbekannte vom Tatort.
Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen einen 47-Jährigen.
Der Polizeiposten Freiburg-Haslach ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.
nt
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -
Nora Thaleiser
Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell