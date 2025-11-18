Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Einbruch in Tankstelle

Freiburg (ots)

In der Nacht vom 18.11.2025 wurde versucht, gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle in der Eschholzstraße einzubrechen.

Der zunächst unbekannte Täter soll versucht haben, mit einer Holzlatte die Eingangstüre der Tankstelle aufzuhebeln. Als dies offensichtlich nicht gelang, entfernte sich der Unbekannte vom Tatort.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen einen 47-Jährigen.

Der Polizeiposten Freiburg-Haslach ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

