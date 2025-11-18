Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Indelkofen: Traktor rollt in Hofladen

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.11.2025, kam es gegen 17:30 Uhr an der Einmündung Siedlerstraße in die Untere Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam ein Traktor auf der abschüssigen Siedlerstraße ins Rollen und kollidierte mit mehreren Automaten eines Hoflandens. Dabei wurde sowohl der Traktor, der Unterstand, sowie die Automaten beschädigt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Der 20-jährige Fahrer des Traktors verletzte sich leicht beim Versuch, den rollenden Traktor zum Anhalten zu bringen. Er wurde ambulant im Krankenhaus versorgt.

