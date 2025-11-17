PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 17.40 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Cesar-Stünzi-Straße aufzuhebeln. Die unbekannte Täterschaft gelangte nicht in die Wohnung. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 15:58

    POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Pkw überschlägt sich am Autobahndreieck

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 14.11.2025, gegen 17.25 Uhr, überschlug sich ein Pkw an dem Autobahndreieck Hochrhein. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Autobahn A 861 von Rheinfelden-Mitte kommend in Richtung Autobahndreieck Hochrhein. In der Linkskurve kurz vor der Überleitung auf die Autobahn A 98 kam der 28-Jährige mit seinem Pkw ins Schleudern, nach ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:55

    POL-FR: Weil am Rhein: Tödlicher Arbeitsunfall

    Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 14.11.2025, kam es auf dem Gelände einer Firma in Weil am Rhein zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Beim Abladen einer Arbeitsbühne von einem LKW-Tieflader kippte diese aus bislang unbekannten Gründen um und traf einen 43-jährigen Arbeiter am Kopf. Trotz umgehender medizinscher Versorgung verstarb der 43-Jährige aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:53

    POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Einbrüche in Häuser und Wohnungen - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 13.11.2025 auf Freitag, 14.11.2025, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe ein, um in eine Doppelhaushälfte in der Kaiserstraße zu gelangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Am Freitag,14.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 07.45 Uhr bis 19.00 Uhr, hebelte eine unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren